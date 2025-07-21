Команда Самородова проиграла первый матч сезона в Российской премьер-лиге
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Футболисты грозненского "Ахмата" потерпели домашнее поражение от казанского "Рубина" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках первого тура нового сезона. Матч прошел на "Ахмат Арене" и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
Забитыми мячами отметились австрийский нападающий Дардан Шабанхаджай (24 минута) и хорватский полузащитник Велдин Ходжа (51). Голевые передачи занесли себе в актив российский защитник Илья Рожков и албанский форвард Мирлинд Даку.
Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов начал встречу на скамейке запасных. Он вышел на замену на 55-й минуте и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.
Победа позволила "Рубину" набрать три очка и войти в группу промежуточных лидеров РПЛ. У "Ахмата" пока нет баллов в активе.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2267052-komanda-samorodova-proigrala-pervyy-match-sezona-v-rossiyskoy-premer-lige/
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