Команда Самородова проиграла первый матч сезона в Российской премьер-лиге

Футболисты грозненского "Ахмата" потерпели домашнее поражение от казанского "Рубина" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура нового сезона. Матч прошел на "Ахмат Арене" и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Забитыми мячами отметились австрийский нападающий Дардан Шабанхаджай (24 минута) и хорватский полузащитник Велдин Ходжа (51). Голевые передачи занесли себе в актив российский защитник Илья Рожков и албанский форвард Мирлинд Даку.

Нападающий "Ахмата" и сборной Казахстана Максим Самородов начал встречу на скамейке запасных. Он вышел на замену на 55-й минуте и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

Победа позволила "Рубину" набрать три очка и войти в группу промежуточных лидеров РПЛ. У "Ахмата" пока нет баллов в активе.

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