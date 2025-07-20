"Атырау" одержал вторую победу в сезоне Казахстанской футбольной премьер-лиги
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Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" на своем поле потерпел минимальное поражение от "Атырау" в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Карасай" в Петропавловске и завершилась поражением хозяев поля с минимальным счетом 0:1.
Единственный гол был забит в середине первого тайма на 18-й минуте. Автором забитого мяча стал казахстанский нападающий атырауского клуба Ян Труфанов, которому ассистировал болгарский форвард Цветелин Чунчуков.
Победа позволила "Атырау" набрать 8 очков после 17 туров. Клуб из Западного Казахстана продолжает замыкать турнирную таблицу КПЛ. Следующую встречу они проведут на выезде против шымкентского "Ордабасы" 3 августа.
"Кызылжар" же с 19-ю баллами продолжает занимать девятое место в чемпионате Казахстана. Петропавловский клуб проведет следующий матч 26 июля в гостях против кызылординского "Кайсара".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2267022-atyrau-oderzhal-vtoruyu-pobedu-v-sezone-kazahstanskoy-futbolnoy-premer-ligi/
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