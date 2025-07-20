"Атырау" одержал вторую победу в сезоне Казахстанской футбольной премьер-лиги

Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" на своем поле потерпел минимальное поражение от "Атырау" в рамках 17-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Карасай" в Петропавловске и завершилась поражением хозяев поля с минимальным счетом 0:1.

Единственный гол был забит в середине первого тайма на 18-й минуте. Автором забитого мяча стал казахстанский нападающий атырауского клуба Ян Труфанов, которому ассистировал болгарский форвард Цветелин Чунчуков.

Победа позволила "Атырау" набрать 8 очков после 17 туров. Клуб из Западного Казахстана продолжает замыкать турнирную таблицу КПЛ. Следующую встречу они проведут на выезде против шымкентского "Ордабасы" 3 августа.

"Кызылжар" же с 19-ю баллами продолжает занимать девятое место в чемпионате Казахстана. Петропавловский клуб проведет следующий матч 26 июля в гостях против кызылординского "Кайсара".

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