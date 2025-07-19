Один гол решил исход матча "Окжетпеса" против "Улытау" в чемпионате Казахстана

Кокшетауский футбольный клуб "Окжетпес" на своем поле одержал победу над жезказганским "Улытау" в рамках матча 17-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Окжетпес" в Кокшетау и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный гол в первом тайме на 44-й минуте забил сербский полузащитник кокшетауской команды Никола Цуцкич.

Победа позволила "Окжетпесу" набрать 27 очков и подняться на пятое место в чемпионате Казахстана. Следующую встречу кокшетаусцы проведут 25 июля на выезде против астанинского "Жениса".

"Улытау" же после 17 туров удерживает 12-ю строчку в турнирной таблице КПЛ, имея в своем активе 13 баллов. Следующий матч жезказгнцы сыграют 2-го августа против алматинского "Кайрата".

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