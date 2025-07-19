Один гол решил исход матча "Окжетпеса" против "Улытау" в чемпионате Казахстана
Опубликовано:
Кокшетауский футбольный клуб "Окжетпес" на своем поле одержал победу над жезказганским "Улытау" в рамках матча 17-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Окжетпес" в Кокшетау и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.
Единственный гол в первом тайме на 44-й минуте забил сербский полузащитник кокшетауской команды Никола Цуцкич.
Победа позволила "Окжетпесу" набрать 27 очков и подняться на пятое место в чемпионате Казахстана. Следующую встречу кокшетаусцы проведут 25 июля на выезде против астанинского "Жениса".
"Улытау" же после 17 туров удерживает 12-ю строчку в турнирной таблице КПЛ, имея в своем активе 13 баллов. Следующий матч жезказгнцы сыграют 2-го августа против алматинского "Кайрата".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2266827-odin-gol-reshil-ishod-matcha-okzhetpesa-protiv-ulytau-v-chempionate-kazahstana/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах