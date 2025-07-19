Сенсацией завершился матч "Кайрата" с удалением и пенальти

Футболисты алматинского "Кайрата" и кызылординского "Кайсара" не выявили победителя в очном матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 17-го тура. Матч прошел на Центральном стадионе Алматы и завершился ничьей со счетом 1:1.

Хозяева поля вышли вперед благодаря голу казахстанского нападающего Рамазана Багдата (21 минута). Результативной передачей отметился грузинский полузащитник Гиорги Зария.

Вскоре после перерыва алматинцы остались в меньшинстве. После просмотра видеоповтора главный арбитр зафиксировал фол в штрафной площади, удалил Багдата за вторую желтую карточку и назначил пенальти. Одиннадцатиметровый удар реализовал казахстанский форвард Марлен Айманов (54).

Благодаря ничьей "Кайрат" набрал 37 очков после 17 матчей. Алматинцы занимают второе место в таблице, уступая только "Астане", в активе которой 40 баллов после 18 встреч.

"Кайсар" набрал 14 очков после 17 матчей и поднялся на десятое место, опередив талдыкорганский "Жетысу" и жезказганский "Улытау". Однако эти команды проведут свои матчи тура в воскресенье.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.