"Актобе" — "Легия", "Ордабасы" — "Торпедо": прямые трансляции ответных матчей в еврокубках

В четверг, 17 июля, две казахстанские команды проведут вторые матчи в еврокубковом сезоне 2025/26. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед играми шымкентского "Ордабасы" и "Актобе".

"Актобе" — "Легия"

Действующий обладатель Кубка Казахстана и бронзовый призер КПЛ получил путевку в первый квалификационный раунд Лиги Европы. Соперником "Актобе" по этой стадии выступает польская "Легия", которая также выиграла прошлый Кубок страны.

Первая встреча двухматчевого противостояния состоялась в Варшаве и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Единственный мяч тогда забил армянский форвард Ваган Бичахчян.

Ответная встреча стартует в 21:00 на Центральном стадионе Актобе. Прямую трансляцию проведет государственный телеканал "Qazaqstan". Победитель пары выйдет во второй квалификационный раунд Лиги Европы, а другая команда вылетит на аналогичную стадию Лиги конференций.

В Казахстанской премьер-лиге "Актобе" на данный момент занимает четвертое место. В Польше сезон еще не начался, а прошлый розыгрыш национального чемпионата "Легия" завершила на пятой позиции.

Соперники встречались в отборочном раунде плей-офф Лиги Европы в 2014 году. Тогда варшавская команда одержала две победы: 1:0 на выезде и 2:0 дома.

"Ордабасы" — "Торпедо" (Кутаиси)

Шымкентцы выступают в первом квалификационном раунде Лиги конференций, куда попали с четвертой позиции в КПЛ. Их соперник — "Торпедо" из Кутаиси, которое стало серебряным призером в прошлом сезоне чемпионата Грузии.

Первая встреча двухматчевого противостояния стала для "Ордабасы" гостевой. Шымкентцы из-за гола на последних минутах уступили со счетом 3:4. У хозяев поля тогда по дублю оформили норвежский форвард Бьорн Йонсен и хорватский защитник Матей Шимич. У "Ордабасы" отличились румынский хавбек Михай Кэпэцынэ, грузинский полузащитник Лука Имнадзе и казахстанский защитник Сагадат Турсынбай.

Ответная игра пройдет в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова и стартует 21:00. Прямую трансляцию предстоящей встречи проведет государственный телеканал "Qazsport". Победитель по сумме двух матчей продолжит выступление во втором квалификационном раунде, а проигравший завершит еврокубковую кампанию.

Отметим, что и в Казахстане, и в Грузии национальные чемпионаты проходят по системе "весна-осень". В нынешнем сезоне "Ордабасы" показ занимает седьмое место, "Торпедо" — пятое.

Соперники уже встречались в первом квалификационном раунде Лиги Европы в 2019 году. Тогда шымкентцы выиграли оба матча —1:0 дома и 2:0 на выезде.

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