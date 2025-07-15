Казахстанский футболист подписал контракт с испанским клубом

Футболист молодежной сборной Казахстана (U21) Данил Анкудинов перешел в "Агрупасьон Депортива Сеута", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт испанского клуба.

В прошлом сезоне нападающий выступал за "Менсахеро" из Санта-Крус-де-ла-Пальмы в пятом по силе дивизионе испанского футбола и забил восемь мячей. "Сеута" сыграет в Сегунде (вторая лига), но Анкудинов представлен как усиление для резервной команды.

Контракт с казахстанцем, которому в конце июля исполнится 22 года, рассчитан на один сезон с возможностью продления на такой же срок в зависимости от выполнения поставленных задач.

"Данил — нападающий ростом 1,88 м, известный своей сильной игрой в атаке, динамичной физической формой и мощным бегом. От имени клуба мы приветствуем вас в нашем городе и желаем вам удачи", — говорится в сообщении "Сеуты".

На данный момент трансферная стоимость Анкудинова оценивается в 75 тысяч евро. Форвард родился в Караганде, но с 10-летнего возраста проживал на Тенерифе. В составе молодежной сборной Казахстана он сыграл шесть матчей и отметился одним голом.

На клубном уровне Анкудинов также выступал за белорусский "Днепр" (Могилев), молдавский "Шериф" (Тирасполь), литовский "Джюгас" (Тельшяй), армянский "Ван" (Чаренцаван), российскую "Родину-2" (Москва). По два раза футболист выигрывал чемпионат и Кубок Молдовы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.