Криштиану Роналду официально получил нового тренера в "Аль-Насре"

Португалец Жорже Жезуш стал новым главным тренером "Аль-Насра", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление саудовского футбольного клуба в соцсети X.

Срок соглашения со специалистом, которому через несколько дней исполнится 71 год, не называется. На посту главного тренера "Аль-Насра" Жезуш сменил итальянца Стефано Пиоли, проработавшего в клубе с сентября прошлого года.

"Добро пожаловать, Мистер!" — говорится в сообщении эр-риядцев.

Жезус всю карьеру игрока провел в Португалии. Там же он начал тренерскую деятельность и возглавлял более десяти команд, в том числе местных грандов — "Брагу", лиссабонские "Бенфику" и "Спортинг".

Также Жезуш работал в бразильском "Фламенго" (Рио-де-Жанейро) и турецком "Фенербахче" (Стамбул). В 2018-2019 гг. он возглавлял "Аль-Хиляль". В команду из Эр-Рияда португалец вернулся в 2023 году и вновь покинул ее в прошлом мае.

За время тренерской карьеры Жезуш становился чемпионом Португалии (трижды), Саудовской Аравии и Бразилии, выигрывал Кубок Либертадорес — главный клубный турнир Южной Америки. Восемь раз он признавался лучшим тренером месяца в саудовской лиге.

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