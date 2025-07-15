Криштиану Роналду официально получил нового тренера в "Аль-Насре"
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Португалец Жорже Жезуш стал новым главным тренером "Аль-Насра", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление саудовского футбольного клуба в соцсети X.
Срок соглашения со специалистом, которому через несколько дней исполнится 71 год, не называется. На посту главного тренера "Аль-Насра" Жезуш сменил итальянца Стефано Пиоли, проработавшего в клубе с сентября прошлого года.
"Добро пожаловать, Мистер!" — говорится в сообщении эр-риядцев.
Жезус всю карьеру игрока провел в Португалии. Там же он начал тренерскую деятельность и возглавлял более десяти команд, в том числе местных грандов — "Брагу", лиссабонские "Бенфику" и "Спортинг".
Также Жезуш работал в бразильском "Фламенго" (Рио-де-Жанейро) и турецком "Фенербахче" (Стамбул). В 2018-2019 гг. он возглавлял "Аль-Хиляль". В команду из Эр-Рияда португалец вернулся в 2023 году и вновь покинул ее в прошлом мае.
За время тренерской карьеры Жезуш становился чемпионом Португалии (трижды), Саудовской Аравии и Бразилии, выигрывал Кубок Либертадорес — главный клубный турнир Южной Америки. Восемь раз он признавался лучшим тренером месяца в саудовской лиге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2265315-krishtianu-ronaldu-oficialno-poluchil-novogo-trenera-v-al-nasre/
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