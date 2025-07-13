Дубль казахстанского футболиста принес "Тоболу" волевую победу в матче КПЛ

Футболисты костанайского "Тобола" одержали домашнюю победу над кокшетауским "Окжетпесом" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 16-го тура на Центральном стадионе Костаная. Хозяева поля одержали волевую победу со счетом 2:1.

Первый тайм остался за гостями. Полузащитник сборной Казахстана Даурен Жумат реализовал пенальти и вывел "Окжетпес" вперед (43 минута).

После перерыва "Тобол" отыгрался и вышел вперед благодаря дублю казахстанского Жаслана Жумашева (64, 72). В обоих случаях по голевой передаче занес себе в актив белорусский форвард Николай Сигневич.

Победа позволила "Тоболу" набрать 34 очка после 15 матчей и подняться на третье место в таблице. Выше находятся только "Астана" и алматинский "Кайрат", в активе которых после 16 встреч 37 и 36 очков соответственно. При этом столичная команда в воскресенье проведет свой матч 16-го тура. "Окжетпес" с 24 очками после 16 игр остался на шестой позиции в таблице.

В следующем туре костанайцы встретятся на выезде с "Актобе", а кокшетаусцы проведут номинально домашний матч с жезказганским "Улытау".

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