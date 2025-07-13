Финал Клубного чемпионата мира: где смотреть матч "Челси" — "ПСЖ"

В воскресенье, 13 июля, английский "Челси" и французский "Пари Сен-Жермен" встретятся в финале Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед этой игрой.

Во сколько начнется матч?

Финал Клубного чемпионата мира пройдет на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США). Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени (в полночь с 13 на 14 июля по часовому поясу Казахстана).

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится видеообзор ярких моментов.

Кто играет в финале?

Как и сказано выше, трофей Клубного чемпионата мира оспорят лондонский "Челси" и парижский "ПСЖ". Английская команда выиграла турнир в 2021-м и уступила в финале в 2012-м. Однако тогда Клубный чемпионат мира проводился в другом формате. В 2025 году в турнире впервые принимают участие 32 команды. "ПСЖ" ранее никогда не играл в финале КЧМ.

Для "Челси" это шанс на второй титул в сезоне после победы в Лиге конференций — третьем по значимости еврокубке. У "ПСЖ" есть возможность взять уже пятый трофей. Ранее парижане выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов.

Кто самые дорогие футболисты команд?

Лидер "Челси" по трансферной стоимости — полузащитник сборной Англии Коул Палмер. Это единственный футболист в команде, который преодолел планку в 100 млн евро (120 млн).

У "ПСЖ" лидерство по данному показателю делят трое игроков. В 90 млн евро оценивается трансферная стоимость французских форвардов Усмана Дембеле и Дезире Дуэ, а также грузинского вингера Хвичи Кварацхелии.

Кто тренирует "Челси" и "ПСЖ"?

Английскую команду возглавляет итальянский специалист Энцо Мареска. Его визави и коллега из "ПСЖ" — испанский тренер Луис Энрике.

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