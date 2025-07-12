Звезда сборной Узбекистана по футболу стал обладателем Суперкубка России в составе ЦСКА
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Футболисты московского ЦСКА одержали минимальную победу над "Краснодаром" в матче за Суперкубок России нового сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в титульной игре на "Ак Барс Арене" в Казани. "Краснодар" квалифицировался в Суперкубок России как действующий чемпион страны, ЦСКА — как обладатель национального Кубка.
Матч завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте забил защитник сборной России Игорь Дивеев, замкнувший передачу бразильского коллеги по амплуа Виллиана Роши.
"Краснодар" заканчивал встречу в меньшинстве. Прямую красную карточку на 89-й минуте получил нигерийский форвард Мозес Кобнан.
Впервые обладателем Суперкубка России стал вингер Аббосбек Файзуллаев. Один из лидеров сборной Узбекистана вышел на замену на 79-й минуте и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.
ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Суперкубок России по футболу и уступает по этому показателю только санкт-петербургскому "Зениту". "Краснодар" же ни разу не становился обладателем данного трофея.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2264565-zvezda-sbornoy-uzbekistana-po-futbolu-stal-obladatelem-superkubka-rossii-v-sostave-cska/
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