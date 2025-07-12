Звезда сборной Узбекистана по футболу стал обладателем Суперкубка России в составе ЦСКА

Футболисты московского ЦСКА одержали минимальную победу над "Краснодаром" в матче за Суперкубок России нового сезона 2025/26, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в титульной игре на "Ак Барс Арене" в Казани. "Краснодар" квалифицировался в Суперкубок России как действующий чемпион страны, ЦСКА — как обладатель национального Кубка.

Матч завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 48-й минуте забил защитник сборной России Игорь Дивеев, замкнувший передачу бразильского коллеги по амплуа Виллиана Роши.

"Краснодар" заканчивал встречу в меньшинстве. Прямую красную карточку на 89-й минуте получил нигерийский форвард Мозес Кобнан.

Впервые обладателем Суперкубка России стал вингер Аббосбек Файзуллаев. Один из лидеров сборной Узбекистана вышел на замену на 79-й минуте и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями.

ЦСКА в восьмой раз в истории выиграл Суперкубок России по футболу и уступает по этому показателю только санкт-петербургскому "Зениту". "Краснодар" же ни разу не становился обладателем данного трофея.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.