"Улытау" и "Елимай" поделили очки в матче Казахстанской футбольной премьер-лиги
Опубликовано:
Жезказганский футбольный клуб “Улытау” на своем поле сыграл вничью с семейским "Елимаем" в рамках 16-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Металлург" в Жезказгане и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.
Первый гол был забит на 40-й минуте матча. Японский полузащитник "Улытау" Котаро Киши открыл счет.
Под занавес встречи на 86-й минуте казахстанский нападающий "Елимая" Иван Свиридов реализовал пенальти и сравнял счет на табло.
После 16 туров семейский клуб продолжает удерживать пятую строчку в КПЛ, набрав 25 очков.
Жезказганцы же имеют в своем активе 13 баллов и занимают 11 место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2264547-ulytau-i-elimay-podelili-ochki-v-matche-kazahstanskoy-futbolnoy-premer-ligi/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах