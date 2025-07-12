"Улытау" и "Елимай" поделили очки в матче Казахстанской футбольной премьер-лиги

Жезказганский футбольный клуб “Улытау” на своем поле сыграл вничью с семейским "Елимаем" в рамках 16-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Металлург" в Жезказгане и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.

Первый гол был забит на 40-й минуте матча. Японский полузащитник "Улытау" Котаро Киши открыл счет.

Под занавес встречи на 86-й минуте казахстанский нападающий "Елимая" Иван Свиридов реализовал пенальти и сравнял счет на табло.

После 16 туров семейский клуб продолжает удерживать пятую строчку в КПЛ, набрав 25 очков.

Жезказганцы же имеют в своем активе 13 баллов и занимают 11 место в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

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