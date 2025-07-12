Футболист сборной Казахстана перешел из "Астаны" в "Ордабасы"

Полузащитник сборной Казахстана Эльхан Астанов перешел из "Астаны" в "Ордабасы", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление шымкентского футбольного клуба.

Как уточняется в релизе столичного клуба, речь идет об арендном соглашении. Ранее об этом говорил и генеральный директор "Астаны" Кайсар Бекенов, подводя итоги летней трансферной кампании.

"Желаем Эльхану покорять новые высоты в этом сезоне в нашем клубе. С возвращением домой", — говорится в сообщении "Ордабасы".

Астанов является воспитанником шымкентского клуба, в котором начал профессиональную карьеру, выиграл чемпионат и Кубок Казахстана. В 2023 году он перешел в "Астану", где стал обладателем Кубка лиги.

В составе сборной Казахстана полузащитник провел 19 матчей и отметился одним забитым мячом. Сейчас трансферная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 350 тысяч евро.

Примечательно, что ближайший матч "Ордабасы" проведет 13 июля в рамках КПЛ именно против "Астаны".

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