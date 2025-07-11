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    Спорт

      Один гол определил исход первого матча "Актобе" и "Легии" в Лиге Европы

      Опубликовано:

      Матч "Легии" и "Актобе" в 2025 году
      Матч "Легии" и "Актобе". Фото: Пресс-служба ФК "Актобе"

      Футболисты казахстанского "Актобе" на выезде потерпели поражение от польской "Легии" в квалификационном матче Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

      Команды встретились в рамках первого отборочного раунда. Стартовая игра двухматчевого противостояния прошла в Варшаве на Городском стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

      Единственный мяч на 25-й минуте забил армянский форвард Ваган Бичахчян, которому удался точный дальний удар. Голевую передачу оформил польский защитник Павел Вшолек.

      Казахстанский нападающий "Актобе" Оралхан Омиртаев поразил ворота соперника на девятой минуте, но с помощью системы VAR судьи зафиксировали офсайд в этом эпизоде.

      Ответный матч между командами пройдет 17 июля на Центральном стадионе Актобе. Победитель по сумме двух встреч выйдет во второй квалификационный раунд на чешский "Баник" из Остравы. Проигравший вылетит на аналогичную стадию в Лиге конференций.

      Другие результаты игрового дня в первом квалификационном раунде ЛЕ:

      • "Сабах" (Азербайджан) — "Целе" (Словения). 2:3
      • "АЕК" (Кипр) — "Партизан" (Сербия). 1:0
      • "Шериф" (Молдова) — "Приштина" (Косово). 4:0
      • "Левски" (Болгария) — "Хапоэль Беэр-Шева" (Израиль). 0:0
      • "Шахтер" (Украина) — "Ильвес" (Финляндия). 6:0
      • "Спартак Трнава" (Словакия) — "Хеккен" (Швеция). 0:1
      • "Пакш" (Венгрия) — "ЧФР Клуж" (Румыния). 0:0

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