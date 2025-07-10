"Ордабасы" из-за гола в добавленное время проиграл первый матч в Лиге конференций

Футболисты казахстанского "Ордабасы" (Шымкент) потерпели выездное поражение от грузинского "Торпедо" (Кутаиси) в матче Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках первого квалификационного раунда третьего по значимости еврокубка. Стартовая игра двухматчевого противостояния прошла на стадионе имени Рамаза Шенгелии в Кутаиси и завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев поля.

В составе "Торпедо" по дублю оформили норвежский форвард Бьерн Йонсен (30 и 79 минуты) и хорватский защитник Матей Шимич (45+2, 90+4), который принес своей команде победу в компенсированное ко второму тайму время.

Первый мяч "Ордабасы" забил румынский хавбек Михай Кэпэцыне (32), отметившийся дебютным результативным действием после недавнего трансфера. Еще по голу занесли себе в актив грузинский полузащитник Лука Имнадзе (35) и казахстанский защитник Сагадат Турсынбай (69).

Ответная встреча между командами пройдет 17 июля на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте. Победитель по сумме двух матчей выйдет во второй квалификационный раунд на кипрскую "Омонию" (Никосия), проигравший завершит еврокубковую кампанию.

Другие результаты игрового дня в первом квалификационном раунде ЛК (обновляется):

"Атлетик Клуб Эскальдес" (Андорра) — "Дюделанж" (Люксембург). 2:0

"Мэгпис" (Гибралтар) — "Пайде" (Эстония). 2:3

"Кауно Жальгирис" (Литва) — "Пенибонт" (Уэльс). 3:0

"СИК" (Финляндия) — "КИ Клаксвик" (Фарерские острова). 1:2

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