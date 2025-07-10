Сборная Казахстана по футболу вновь опустилась в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленную версию лучших мужских национальных сборных, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.
Сборная Казахстана за отчетный период провела два матча в июне. Сначала команда крупно уступила Беларуси в выездной товарищеской игре (1:4), а затем потерпела домашнее поражение от Северной Македонии в отборе на чемпионат мира (0:1).
В обновленной версии рейтинга ФИФА сборная Казахстана потеряла одну позицию и опустилась на 114-е место. Новые соседи команды — Вьетнам и Мадагаскар.
Лидером рейтинга осталась Аргентина, а Португалия сместила Нидерланды с шестой строчки. Из топ-10 вылетела сборная Италии, тогда как команды Германии и Хорватии поднялись на одну позицию каждая.
Мужской рейтинг ФИФА от 10 июля 2025 года:
1. Аргентина – 1885,36 очка;
2. Испания – 1867,09;
3. Франция – 1862,03;
4. Англия – 1813,32;
5. Бразилия – 1777,69;
6. Португалия – 1770,53;
7. Нидерланды – 1758,18;
8. Бельгия – 1736,38;
9. Германия – 1716,98;
10. Хорватия – 1707,51...
114. Казахстан – 1165,49.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2264028-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-vnov-opustilas-v-reytinge-fifa/