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Сборная Казахстана по футболу вновь опустилась в рейтинге ФИФА

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Казахстанский футболист Нуралы Алип
Нуралы Алип. Фото: Алексей Сисенбин / Казахстанская федерация футбола

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала обновленную версию лучших мужских национальных сборных, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт организации.

Сборная Казахстана за отчетный период провела два матча в июне. Сначала команда крупно уступила Беларуси в выездной товарищеской игре (1:4), а затем потерпела домашнее поражение от Северной Македонии в отборе на чемпионат мира (0:1).

В обновленной версии рейтинга ФИФА сборная Казахстана потеряла одну позицию и опустилась на 114-е место. Новые соседи команды — Вьетнам и Мадагаскар.

Лидером рейтинга осталась Аргентина, а Португалия сместила Нидерланды с шестой строчки. Из топ-10 вылетела сборная Италии, тогда как команды Германии и Хорватии поднялись на одну позицию каждая.

Мужской рейтинг ФИФА от 10 июля 2025 года:

1. Аргентина – 1885,36 очка;

2. Испания – 1867,09;

3. Франция – 1862,03;

4. Англия – 1813,32;

5. Бразилия – 1777,69;

6. Португалия – 1770,53;

7. Нидерланды – 1758,18;

8. Бельгия – 1736,38;

9. Германия – 1716,98;

10. Хорватия – 1707,51...

114. Казахстан – 1165,49.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2264028-sbornaya-kazahstana-po-futbolu-vnov-opustilas-v-reytinge-fifa/