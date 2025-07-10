Дубль Месси принес "Интер Майами" первую победу после чемпионата мира

Футболисты "Интер Майами" одержали выездную победу над "Нью-Инглэнд Революшн" в рамках регулярного чемпионата Major League Soccer, передает корреспондент NUR.KZ.

Матч прошел на стадионе "Джиллетт" в Фоксборо (штат Массачусетс, США) и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей.

Дубль в составе победителей оформил аргентинский нападающий и капитан команды Лионель Месси (27 и 38 минуты). Во втором случае ему ассистировал испанский полузащитник Серхио Бускетс. Единственный мяч у хозяев поля забил еще один испанский хавбек Карлес Хиль (80).

Победа стала для "Интер Майами" четвертой подряд в MLS. При этом матч был для команды первым после Клубного чемпионата мира, где она дошла до 1/8 финала.

Теперь "Интер Майами" с 35 очками после 18 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице.

"Нью-Инглэнд Революшн" продлил безвыигрышную серию в MLS до пяти встреч (одна ничья и четыре поражения). С 24 очками после 20 матчей команда располагается на 21-й позиции в лиге.

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