"Торпедо" — "Ордабасы", "Легия" — "Актобе": прямые трансляции матчей казахстанских команд в еврокубках

В четверг, 10 июля, еще две казахстанские команды начнут выступление в еврокубковом сезоне 2025/26. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед матчами шымкентского "Ордабасы" и "Актобе".

"Торпедо" (Кутаиси) — "Ордабасы"

Шымкентцы стартуют в первом квалификационном раунде Лиги конференций. Их соперник — грузинское "Торпедо" из Кутаиси. Первая встреча двухматчевого противостояния станет для "Ордабасы" гостевой. Матч на стадионе имени Рамаза Шенгелия начнется в 21:00 по казахстанскому времени.

Ответная игра пройдет в Шымкенте через неделю и стартует в то же время. Победитель по сумме двух матчей продолжит выступление во втором квалификационном раунде, а проигравший завершит еврокубковую кампанию.

"Ордабасы" попал в Лигу конференций с четвертой позиции в Казахстанской премьер-лиги 2024 года. "Торпедо" стал серебряным призером в прошлом сезоне чемпионата Грузии.

Отметим, что и в Казахстане, и в Грузии национальные чемпионаты проходят по системе "весна-осень". В нынешнем сезоне "Ордабасы" показ занимает седьмое место, "Торпедо" — пятое.

Соперники уже встречались в первом квалификационном раунде Лиги Европы в 2019 году. Тогда шымкентцы выиграли оба матча —1:0 дома и 2:0 на выезде.

Прямую трансляцию предстоящей встречи проведет федеральный телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя будет доступен видеообзор.

"Легия" — "Актобе"

Действующий обладатель Кубка Казахстана и бронзовый призер КПЛ получил путевку в первый квалификационный раунд Лиги Европы. Соперником "Актобе" по этой стадии будет польская "Легия", которая также выиграла прошлый Кубок страны.

Первая встреча двухматчевого противостояния пройдет в Варшаве на Городском стадионе имени маршала Юзефа Пилсудского и начнется в полночь с 10 на 11 июля по казахстанскому времени. Ответная игра в Актобе стартует через неделю в 21:00. Победитель пары выйдет во второй квалификационный раунд Лиги Европы, а другая команда вылетит на аналогичную стадию Лиги конференций.

В Казахстанской премьер-лиге "Актобе" на данный момент занимает третье место. В Польше сезон начался, а прошлый розыгрыш национального чемпионата "Легия" завершила на пятой позиции.

Соперники встречались в отборочном раунде плей-офф Лиги Европы в 2014 году. Тогда варшавская команда одержала две победы: 1:0 на выезде и 2:0 дома.

Прямую трансляцию предстоящего матча также проведет федеральный телеканал "Qazsport".

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