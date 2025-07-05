Дубль помог "Актобе" обыграть "Атырау" в матче Казахстанской премьер-лиги
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Футбольный клуб "Актобе" на своем поле одержал победу над "Атырау" в матче 15-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на Центральном стадионе в Актобе и завершилась победой хозяев поля с итоговым счетом 2:0.
Автором дубля в составе победителей стал гаитянский нападающий "Актобе" Жан Жайро, который отличился на 35 и 80 минутах матча.
Победа позволила актюбинцам набрать 32 очка и вернуть себе третью строчку в турнирной таблице. Они на один балл опережают костанайский "Тобол", который при этом имеет две игры в запасе.
"Атырау" с пятью баллами продолжает замыкать турнирную таблицу чемпионата Казахстана.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2262726-dubl-pomog-aktobe-obygrat-atyrau-v-matche-kazahstanskoy-premer-ligi/
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