"Ордабасы" с двумя удалениями сыграл вничью с "Кызылжаром" в матче КПЛ
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Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" на своем поле сыграл вничью с шымкентским "Ордабасы" в рамках 15-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Карасай" в Петропавловске и завершилась нулевой ничьей - 0:0.
Футболисты "Ордабасы" доигрывали матч вдевятером. На 19-й минуте первого тайма красную карточку получил ивуарийский защитник шымкентцев Шериф Джимо.
Затем спустя 20 минут с поля был удален хорватский полузащитник "Ордабасы" Дарио Канадилья.
После 15 туров "Кызылжар" набрал 16 очков и расположился на девятом месте чемпионате Казахстана по футболу.
"Ордабасы" же имея в свое активе 20 баллов на данный момент находится на седьмой позиции турнирной таблицы КПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2262723-ordabasy-s-dvumya-udaleniyami-sygral-vnichyu-s-kyzylzharom-v-matche-kpl/
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