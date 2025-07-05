"Ордабасы" с двумя удалениями сыграл вничью с "Кызылжаром" в матче КПЛ

Петропавловский футбольный клуб "Кызылжар" на своем поле сыграл вничью с шымкентским "Ордабасы" в рамках 15-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Карасай" в Петропавловске и завершилась нулевой ничьей - 0:0.

Футболисты "Ордабасы" доигрывали матч вдевятером. На 19-й минуте первого тайма красную карточку получил ивуарийский защитник шымкентцев Шериф Джимо.

Затем спустя 20 минут с поля был удален хорватский полузащитник "Ордабасы" Дарио Канадилья.

После 15 туров "Кызылжар" набрал 16 очков и расположился на девятом месте чемпионате Казахстана по футболу.

"Ордабасы" же имея в свое активе 20 баллов на данный момент находится на седьмой позиции турнирной таблицы КПЛ.

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