"Женис" победил "Улытау" в матче чемпионата Казахстана по футболу
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Астанинский футбольный клуб "Женис" одержал победу над жезказганским "Улытау" в рамках матча 15-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Астана арена" и завершилась минимальной победой хозяев поля с итоговым счетом - 1:0.
Первый мяч был забит на 77-й минуте матча. Казахстанский полузащитник "Улытау" Демият Сламбеков оформил гол в свои ворота. В компенсированное время португальский нападающий столичного клуба Руи Баталья удвоил преимущество своей команды.
Отметим, во втором тайме жезказганцы играли вдесятером. Красную карточку и удаление с поля получил защитник Сергей Кейлер.
После 15 туров "Женис" расположился на восьмом месте в чемпионате Казахстана, имея в своем активе 17 очков.
"Улытау" с 12-ю баллами на данный момент занимает 12-ю строчку турнирной таблицы КПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2262720-zhenis-pobedil-ulytau-v-matche-chempionata-kazahstana-po-futbolu/
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