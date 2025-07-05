"Женис" победил "Улытау" в матче чемпионата Казахстана по футболу

Астанинский футбольный клуб "Женис" одержал победу над жезказганским "Улытау" в рамках матча 15-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Астана арена" и завершилась минимальной победой хозяев поля с итоговым счетом - 1:0.

Первый мяч был забит на 77-й минуте матча. Казахстанский полузащитник "Улытау" Демият Сламбеков оформил гол в свои ворота. В компенсированное время португальский нападающий столичного клуба Руи Баталья удвоил преимущество своей команды.

Отметим, во втором тайме жезказганцы играли вдесятером. Красную карточку и удаление с поля получил защитник Сергей Кейлер.

После 15 туров "Женис" расположился на восьмом месте в чемпионате Казахстана, имея в своем активе 17 очков.

"Улытау" с 12-ю баллами на данный момент занимает 12-ю строчку турнирной таблицы КПЛ.

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