"Челси" стал вторым полуфиналистом Клубного чемпионата мира по футболу

Футболисты английского "Челси" (Лондон) одержали победу над бразильским "Палмейрасом" (Сан-Паулу) в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках 1/4 финала. Матч прошел на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) и завершился со счетом 2:1 в пользу лондонцев.

В составе "Челси" мяч забил английский полузащитник Коул Палмер (16 минута), у "Палмейраса" — бразильский форвард Эстевао (53). Решающим оказался автогол бразильского вратаря Вевертона (83).

Таким образом, "Челси" вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира, где встретится с бразильским "Флуминенсе", который выбил из борьбы саудовский "Аль-Хиляль". Этот матч запланирован на 8 июля. "Палмейрас" же завершил выступление на турнире.

Напомним, в Клубном чемпионате мира впервые принимают участие 32 команды. Турнир проходит в США и продлится до 13 июля включительно.

Ранее "Челси" получил крупный штраф за нарушение финансового фэйр-плей по решению Инстанции Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю клубов (CFCB).

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