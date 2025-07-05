Экс-футболиста "Арсенала" обвиняют в пяти эпизодах изнасилования

Футболист Томас Парти, у которого летом 2025 года закончился контракт с лондонским "Арсеналом", обвиняется в пяти эпизодах изнасилования, передает NUR.KZ со ссылкой на .

По данным издания, обвинения касаются трех отдельных женщин, которые сообщили об инцидентах, произошедших в период с 2021 по 2022 год. Футболист предстанет перед судом 5 августа 2025 года.

В Королевской прокурорской службе заявили, что это объявление вызовет значительный общественный интерес, но важно, чтобы не было никаких сообщений, которые могли бы каким-либо образом нанести ущерб этому разбирательству.

В ФК "Арсенал" также опубликовали заявление, в котором говорилось: "Контракт игрока истек 30 июня. В связи с продолжающимися судебными разбирательствами клуб не может комментировать это дело".

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