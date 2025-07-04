"Кайрат" разгромил "Туран" в перенесенном матче и стал новым лидером КПЛ
Опубликовано:
Алматинский футбольный клуб "Кайрат" одержал разгромную победу над туркестанским "Тураном" в матче 15-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0.
Первый гол был забит на 30-й минуте матча. Бразильский нападающий алматинского клуба Рикардиньо, которому ассистировал казахстанский полузащитник Адилет Садыбеков, открыл счет в матче.
Спустя восемь минут сербский полузащитник "Кайрата" Юг Станоев удвоил преимущество своей команды.
Во втором тайме дубль на свой счет записал казахстанский нападающий алматинцев Рамазан Багдат, которому ассистировал лучший бомбардир лиги и форвард национальной сборной Дастан Сатпаев.
Победа позволила "Кайрату" набрать 36 очков и возглавить турнирную таблицу КПЛ. "Туран" с 11-ю баллами занимает 13-е место в чемпионате Казахстана.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2262534-kayrat-razgromil-turan-v-perenesennom-matche-i-stal-novym-liderom-kpl/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах