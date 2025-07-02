"Актобе" представил новичков из чемпионатов России и Украины
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Казахстанский футбольный клуб "Актобе" в официальном Instagram-аккаунте объявил о переходах трех новых игроков, в том числе одного легионера, передает NUR.KZ.
Состав команды пополнили два отечественных футболиста: нападающий Вячеслав Швырев и защитник Талгат Кусяпов. Оба перешли на правах свободных агентов.
Швырев — воспитанник алматинского "Кайрата", в котором и начал профессиональную карьеру. Также он выступал за уральский "Акжайык" и российский "Кайрат" (Москва). Последним клубом 24-летнего футболиста был шымкентский "Ордабасы", за который форвард провел семь матчей в нынешнем сезоне и не отметился результативными действиями.
Кусяпов прошел молодежные системы "Кайрата" и "Астаны". На взрослом уровне выступал за столичную команду, а также за кокшетауский "Окжетпес", актауский "Каспий" и "КАМАЗ" из Набережных Челнов. За полтора года в российском клубе 26-летний защитник смог провести только восемь матчей, так как восстанавливался после тяжелой травмы — разрыва крестообразной связки колена.
Новичком-легионером стал Даниэль Соса, который тоже перешел на правах свободного агента. Нападающий выступает за сборную Нигера, но также имеет гражданство Ганы.
Прошлым клубом 26-летнего форварда был украинский "Кривбасс" (Кривой Рог). Также он играл за белорусскую "Ислочь" (Минская область), несколько африканских команд и молодежный состав израильского "Маккаби" из Нетаньи.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2261562-aktobe-predstavil-novichkov-iz-chempionatov-rossii-i-ukrainy/
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