Определились все четвертьфинальные пары Клубного чемпионата мира по футболу
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Футболисты немецкой "Боруссии" (Дортмунд) обыграли мексиканский "Монтеррей" в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники встретились в рамках 1/8 финала. Последний матч этой стадии плей-офф прошел на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте и завершился со счетом 2:1 в пользу дортмундцев.
В составе "Боруссии" дубль оформил гвинейский форвард Серу Гирасси (14 и 24 минуты), которому в обоих случаях ассистировал немецкий вингер Карим Адейеми.
Автором единственного гола "Монтеррея" стал аргентинский нападающий Херман Бертерами (48). Он отличился после передачи мексиканского полузащитника Эрика Агирре.
Таким образом, "Боруссия" вышла в четвертьфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет с испанским "Реалом". Мадридцы ранее выбили из борьбы итальянский "Ювентус" (Турин).
Все четвертьфинальные пары выглядят так:
- "Палмейрас" (Бразилия) — "Челси" (Англия)
- "Флуминенсе" (Бразилия) — "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)
- "ПСЖ" (Франция) — "Бавария" (Германия)
- "Реал" (Испания) — "Боруссия" (Германия)
В полуфиналах друг с другом встретятся победители двух первых матчей, а также сильнейшие из оставшихся пар.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2261550-opredelilis-vse-chetvertfinalnye-pary-klubnogo-chempionata-mira-po-futbolu/
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