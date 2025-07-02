Определились все четвертьфинальные пары Клубного чемпионата мира по футболу

Футболисты немецкой "Боруссии" (Дортмунд) обыграли мексиканский "Монтеррей" в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках 1/8 финала. Последний матч этой стадии плей-офф прошел на "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте и завершился со счетом 2:1 в пользу дортмундцев.

В составе "Боруссии" дубль оформил гвинейский форвард Серу Гирасси (14 и 24 минуты), которому в обоих случаях ассистировал немецкий вингер Карим Адейеми.

Автором единственного гола "Монтеррея" стал аргентинский нападающий Херман Бертерами (48). Он отличился после передачи мексиканского полузащитника Эрика Агирре.

Таким образом, "Боруссия" вышла в четвертьфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет с испанским "Реалом". Мадридцы ранее выбили из борьбы итальянский "Ювентус" (Турин).

Все четвертьфинальные пары выглядят так:

"Палмейрас" (Бразилия) — "Челси" (Англия)

"Флуминенсе" (Бразилия) — "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия)

"ПСЖ" (Франция) — "Бавария" (Германия)

"Реал" (Испания) — "Боруссия" (Германия)

В полуфиналах друг с другом встретятся победители двух первых матчей, а также сильнейшие из оставшихся пар.

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