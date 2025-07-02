"Реал" обыграл "Ювентус" и вышел в 1/4 финала Клубного чемпионата мира

Футболисты испанского "Реала" одержали "сухую" победу над итальянским "Ювентусом" в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках 1/8 финала — первой стадии плей-офф. Матч прошел на стадионе "Хард Рок" в Майами (штат Флорида, США) и завершился со счетом 1:0 в пользу мадридцев.

Единственный мяч на 54-й минуте забил испанский нападающий Гонсало Гарсия, который головой замкнул передачу английского защитника Трента Александера-Арнольда.

Победа позволила "Реалу" выйти в четвертьфинал. На следующей стадии мадридцы встретятся с победителем матча между немецкой "Боруссией" (Дортмунд) и мексиканским "Монтерреем". "Ювентус" же завершил выступление на турнире.

Напомним, в Клубном чемпионате мира по футболу впервые принимают участие 32 команды. Турнир проходит в США и продлится до 13 июля включительно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.