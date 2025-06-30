"Теперь все кончено": Месси сделал заявление после разгромного поражения от "ПСЖ"

Капитан "Интер Майами" Лионель Месси высказался о разгромном поражении от французского "Пари Сен-Жермен" в матче Клубного чемпионата мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.

Аргентинский футболист отметил, что "Интер Майами" был готов к такой игре и он примерно такого результата от нее и ждал.

"Это отличная команда. В конце концов, они действующие победители Лиги чемпионов, а это о многом говорит. Матч получился таким, как мы и ожидали. Мы выложились по полной и, думаю, оставили хорошее впечатление о себе на клубном чемпионате мира.

Мы хорошо соревновались, но теперь все кончено, и мы должны сосредоточиться на том, что будет дальше", - заявил Лионель Месси.

Напомним, матч состоялся этой ночью в Атланте в рамках 1/8 финала - первой стадии плей-офф встретились "Интер Майами" и "ПСЖ". Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу парижан.

Капитан и нападающий "Интер Майами" Лионель Месси провел на поле всю встречу и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями. К слову, в американскую команду аргентинец перешел именно из "ПСЖ", где провел два сезона.

Отметим, что в четвертьфинале "ПСЖ" встретится с победителем матча между бразильским "Фламенго" (Рио-де-Жанейро) и немецкой "Баварией" (Мюнхен).

А "Интер Майами", за который выступает Месси, завершил выступление на турнире.

В Клубном чемпионате мира впервые принимают участие 32 команды. Турнир продлится до 13 июля включительно.

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