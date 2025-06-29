Единственный гол решил исход матча "Кайрата" против "Ордабасы" в КПЛ
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Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" на своем поле потерпел поражение от алматинского "Кайрата" в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:1.
Единственный мяч на 18-й минуте матча забил португальский нападающий алматинцев Жоржиньо, которому ассистировал белорусский полузащитник Валерий Громыко.
В концовке игре "Кайрат" остался вдевятером. Сначала Дан Глейзер на 80-й минуте заработал вторую желтую карточку. Затем на 88-й минуте матча бразилец Эдмилсон Сантос получил красную карточку и был удален с поля.
Победа позволила подопечным Рафаэля Уразбахтина вплотную приблизиться к лидеру чемпионата "Астане". В активе алматинской команды 33 очка. Отставание от первого места составляет один балл.
"Ордабасы" продолжает оставаться на седьмой строчке турнирной таблицы КПЛ, набрав 19 очков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2260509-edinstvennyy-gol-reshil-ishod-matcha-kayrata-protiv-ordabasy-v-kpl/
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