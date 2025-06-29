Единственный гол решил исход матча "Кайрата" против "Ордабасы" в КПЛ

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" на своем поле потерпел поражение от алматинского "Кайрата" в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась поражением хозяев поля со счетом 0:1.

Единственный мяч на 18-й минуте матча забил португальский нападающий алматинцев Жоржиньо, которому ассистировал белорусский полузащитник Валерий Громыко.

В концовке игре "Кайрат" остался вдевятером. Сначала Дан Глейзер на 80-й минуте заработал вторую желтую карточку. Затем на 88-й минуте матча бразилец Эдмилсон Сантос получил красную карточку и был удален с поля.

Победа позволила подопечным Рафаэля Уразбахтина вплотную приблизиться к лидеру чемпионата "Астане". В активе алматинской команды 33 очка. Отставание от первого места составляет один балл.

"Ордабасы" продолжает оставаться на седьмой строчке турнирной таблицы КПЛ, набрав 19 очков.

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