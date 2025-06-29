"Актобе" разгромил "Туран" и вышел на третье место в чемпионате Казахстана по футболу
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Футбольный клуб "Актобе" на выезде одержал крупную победу над туркестанским "Тураном" в рамках 14-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на Туркестан арене и завершилась победой гостей со счетом 2:0.
Первый гол был забит уже на пятой минуте матча. Гвинейский нападающий актюбинской команды Амаду Думбия с передачи казахстанского полузащитника Данияра Усенова открыл счет.
Спустя десять минут уже сам Усенов оформил второй гол в ворота туркестанцев.
Точку в матче поставил российский форвард актюбинцев Идрис Умаев, который реализовал пенальти в компенсированное время.
Победа позволила "Актобе" набрать 29 очков и подняться на третье место в чемпионате Казахстана, сместив костанайский "Тобол".
"Туран" с 11-ю баллами расположился на 13-м строчке в турнирной таблице КПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2260500-aktobe-razgromil-turan-i-vyshel-na-trete-mesto-v-chempionate-kazahstana-po-futbolu/
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