"Тобол" и "Женис" не выявили победителя в матче Казахстанской премьер-лиги

Костанайский футбольный клуб "Тобол" на своем поле сыграл вничью с астанинским "Женисом" в рамках 14-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Тобол арене" в Костанае и завершилась результативной ничьей со счетом - 2:2.

Авторами голов в составе хозяев поля стали белорусский нападающий Николай Сигневич (41 минута) и полузащитник национальной сборной Казахстана Ислам Чесноков (76).

Забитыми мячами за "Женис" отметились бразильский форвард Адильо (15) и казахстанский нападающий Аслан Адиль (32).

Таким образом, команды поделили очки в матче 14-го тура. Примечательно, что несколько дней команды сыграли друг против друга в полуфинальной серии Кубка Казахстана. В том матче победу одержали футболисты из Костаная.

На данный момент "Тобол" потерял одну строчку и теперь располагается на четвертом месте чемпионата Казахстана. В активе костанайцев 28 очков.

"Женис" с 14-ю баллами находится на девятой строчке турнирной таблицы КПЛ.

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