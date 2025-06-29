"Челси" разгромил "Бенфику" в прерванном матче плей-офф Клубного чемпионата мира

Футболисты английского "Челси" одержали крупную победу над португальской "Бенфикой" в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Банк оф Америка" в Шарлотте (штат Северная Каролина, США) в рамках 1/8 финала. "Челси" одержал победу в дополнительное время со счетом 4:1.

Первый мяч забил английский защитник лондонцев Рис Джеймс (64 минута), который реализовал штрафной удар. На 87-й минуте матч прервали из-за неблагоприятных погодных условий. Встречу возобновили через примерно два часа.

В оставшееся время "Бенфика" успела отыграться. Аргентинский вингер Анхель Ди Мария реализовал пенальти (90+5).

В дополнительное время лиссабонцы остались в меньшинстве из-за удаления аргентинского полузащитника Джанлуки Престианни (92). "Челси" воспользовался численным преимуществом и забил трижды усилиями французского хавбека Кристофера Нкунку (108), португальского форварда Педру Нету (115) и английского полузащитника Кирмана Дьюсбери-Холла (117).

Таким образом, лондонцы разгромили соперника со счетом 4:1 и вышли в четвертьфинал, где сыграют с "Палмейрасом" (Сан-Паулу), который в бразильском дерби победил "Ботафого" (Рио-де-Жанейро) в дополнительное время. "Бенфика" же завершила выступление на турнире.

Напомним, в Клубном чемпионате мира впервые принимают участие 32 команды.

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