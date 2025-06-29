Гол в дополнительное время определил первого четвертьфиналиста Клубного чемпионата мира по футболу

Футболисты "Палмейраса" (Сан-Паулу) одержали победу над "Ботафого" (Рио-де-Жанейро) в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Бразильское дерби прошло в рамках 1/8 финала. Матч команд прошел на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии и стал первым в стартовавшем плей-офф.

Основное время завершилось нулевой ничьей. В дополнительное время победу "Палмейрасу" принес гол бразильского форварда Паулиньо на 100-й минуте. При этом команда из Сан-Паулу завершала матч в меньшинстве из-за удаления парагвайского защитника Густаво Гомеса на 116-й минуте.

Таким образом, "Палмейрас" выиграл со счетом 1:0 и вышел в четвертьфинал Клубного чемпионата мира. На следующей стадии команда встретится с победителем матча между португальской "Бенфикой" (Лиссабон) и английским "Челси" (Лондон).

Напомним, в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба. Турнир проходит в США и продлится до 13 июля.

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