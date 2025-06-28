"Атырау" и "Окжетпес" поделили очки в матче Казахстанской премьер-лиги

Футбольный клуб "Атырау" на своем поле сыграл вничью с кокшетауским "Окжетпесом" в рамках матча 14-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе Мунайши в Атырау и завершилась нулевой ничьей - 0:0.

Обе команды в равной степени владели мячом. За весь матч хозяева поля сумели один раз нанести удар в створ ворот кокшетаусцев. Футболисты "Окжетпеса" же совершили четыре опасных момента, которые при этом не привели к забитому мячу.

После 14 туров "Атырау" продолжает замыкать турнирную таблицу КПЛ, имея в своем активе пять очков и лишь одну победу в текущем сезоне.

"Окжетпес" с 21-м баллом остался на шестом месте в чемпионате Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.