"Жетысу" совершил камбэк и одержал вторую победу в чемпионате Казахстана по футболу

Талдыкорганский футбольный клуб "Жетысу" на выезде одержал победу над жезказганским "Улытау" в рамках матча 14-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Металлург" в Жезказгане и завершилась победой гостей поля со счетом 2:1.

Первыми в матче забили футболисты "Улытау". Казахстанский защитник жезказганцев Сергей Кейлер открыл счет на 21-й минуте.

Талдыкорганцы смогли отыграться только во втором тайме. Российский нападающий "Жетысу" Руслан Болов на 50-й минуте встречи сравнял счет, а через десять минут и вовсе вывел свой коллектив вперед.

Вторая победа в сезоне позволила подопечным Самата Смакова набрать 13 очков и подняться на десятое место в чемпионате Казахстана.

"Улытау" с 12-ю баллами опустился в зону вылета на 12-ю строчку турнирной таблицы КПЛ.

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