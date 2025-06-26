Криштиану Роналду принял официальное решение о своем будущем
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Футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии в официальном аккаунте в социальной сети Х объявил о продлении контракта с Криштиану Роналду, передает NUR.KZ.
Прежнее соглашение португальца с клубом из Эр-Рияда истекало 30 июня. Новый контракт с 40-летним форвардом и капитана "Аль-Насра" рассчитан на два года — до 2027-го.
"История продолжается", — подписан ролик, которым в клубе представили оформленную сделку. Роналду в этом видео произнес одну фразу: "Аль-Наср" навсегда".
"Начинается новая глава. Та же страсть, та же мечта. Давайте творить историю вместе", — написал португалец в Х-аккаунте.
О переходе Роналду в "Аль-Наср" на правах свободного агента было объявлено в декабре 2022 года. До этого футболист на фоне скандала расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед".
В составе "Аль-Насра" португалец выиграл один трофей — клубный Кубок арабских чемпионов в 2023 году. За столичную команду Роналду провел 105 матчей во всех турнирах, забил 93 мяча и отдал 19 голевых передач.
The Story continues..— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) June 26, 2025
pic.twitter.com/XV8WoOREeB
Напомним, ранее "Аль-Наср" объявил об отставке итальянца Стефано Пиоли с поста главного тренера и его помощников.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2259813-krishtianu-ronaldu-prinyal-oficialnoe-reshenie-o-svoem-budushchem/
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