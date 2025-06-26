"Интер" обыграл "Ривер Плейт" в матче с двумя удалениями и вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира

Футболисты итальянского "Интера" всухую обыграли аргентинский "Ривер Плейт" в матче Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура группы Е. Матч на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле завершился со счетом 2:0 в пользу миланцев.

В составе победителей по мячу забили итальянцы — форвард Франческо Эспозито (72 минута) и защитник Алессандро Бастони (90+3). "Ривер Плейт" заканчивал матч вдевятером из-за удалений аргентинских защитников Лукаса Куарты (65) и Гонсало Монтьеля (90+5).

В параллельной встрече на стадионе "Роуз Боул" в Пасадене мексиканский "Монтеррей" разгромил японский "Урава Ред Даймондс" со счетом 4:0. По мячу забили колумбийский хавбек Нельсон Деосса (30) и мексиканский нападающий Хесус Корона (39). Дубль оформил аргентинский форвард Херман Бертераме (34, 90+7).

Данные результаты позволили "Интеру" с семью очками выиграть группу и выйти в плей-офф. В 1/8 финала миланцы встретятся с бразильским "Флуминенсе".

"Монтеррей" с пятью баллами занял второе место и также квалифицировался в плей-офф, где стартует матчем с немецкой "Боруссией" из Дортмунда.

"Ривер Плейт" с четырьмя очками финишировал на третьей позиции, "Урава Ред Даймондс" без набранных баллов замкнул таблицу. Команды из Буэнос-Айреса и Сайтами завершили выступление на турнире.

Напомним, в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба. В плей-офф выходят по две сильнейшие команды из каждой группы.

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