Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, уволил главного тренера

Футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии в официальном Instagram-аккаунте объявил об уходе итальянца Стефано Пиоли с поста главного тренера, передает NUR.KZ.

59-летний специалист покинул команду из Эр-Рияда вместе со своим штабом. Пиоли возглавил "Аль-Наср" в сентябре 2024 года. Под его руководством столичная команда не выиграла ни одного трофея и стала бронзовым призером чемпионата Саудовской Аравии.

"Мы хотим поблагодарить господина Пиоли и его помощников за их самоотверженную работу в прошедшем сезоне", — говорится в заявлении "Аль-Насра".

Капитан и нападающий команды Криштиану Роналду в соцсети X отреагировал на отставку специалиста одной фразой. "Спасибо за все", — написал португалец на итальянском языке.

Новый главный тренер "Аль-Насра" на данный момент не объявлен. Ранее в итальянских СМИ появлялась информация, что приоритетный кандидат — Лучано Спаллетти, который в июне покинул сборную Италии.

Напомним, ранее экс-телохранитель Роналду рассказал, сколько ему платил звездный португальский футболист.

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