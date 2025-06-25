Клуб, за который выступает Криштиану Роналду, уволил главного тренера
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Футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии в официальном Instagram-аккаунте объявил об уходе итальянца Стефано Пиоли с поста главного тренера, передает NUR.KZ.
59-летний специалист покинул команду из Эр-Рияда вместе со своим штабом. Пиоли возглавил "Аль-Наср" в сентябре 2024 года. Под его руководством столичная команда не выиграла ни одного трофея и стала бронзовым призером чемпионата Саудовской Аравии.
"Мы хотим поблагодарить господина Пиоли и его помощников за их самоотверженную работу в прошедшем сезоне", — говорится в заявлении "Аль-Насра".
Капитан и нападающий команды Криштиану Роналду в соцсети X отреагировал на отставку специалиста одной фразой. "Спасибо за все", — написал португалец на итальянском языке.
Новый главный тренер "Аль-Насра" на данный момент не объявлен. Ранее в итальянских СМИ появлялась информация, что приоритетный кандидат — Лучано Спаллетти, который в июне покинул сборную Италии.
Напомним, ранее экс-телохранитель Роналду рассказал, сколько ему платил звездный португальский футболист.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2259345-klub-za-kotoryy-vystupaet-krishtianu-ronaldu-uvolil-glavnogo-trenera/
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