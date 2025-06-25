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    Спорт

      Казахстанский футбольный клуб объявил об уходе 12 иностранцев

      Опубликовано:

      Футболисты Игорь Стасевич, Руслан Юденков, Егор Хаткевич и Василий Совпель (слева направо)
      Игорь Стасевич, Руслан Юденков, Егор Хаткевич и Василий Совпель (слева направо). Фото: Пресс-служба ФК "Туран"

      Туркестанский футбольный клуб "Туран" в официальном Instagram-аккаунте объявил об уходе ряда иностранных игроков и смене главного тренера, передает NUR.KZ.

      В клубе произошли структурные изменения. Алибек Нуртаев сложил с себя полномочия исполняющего обязанности директора "Турана", а Ернур Сапарбаев покинул пост спортивного директора. Руководящую позицию занял Динмухамбет Махимов. После этого команду покинул тренерский штаб во главе с белорусом Виталием Жуковским.

      Также в "Туране" сообщили об уходе 12 иностранных футболистов: четырех белорусов — вратаря Егора Хаткевича и полузащитников Руслана Юденкова, Игоря Стасевича и Василия Совпеля, четырех узбекистанцев — полузащитников Шохбоза Умарова и Бехрузбека Аскарова, защитников Хуршида Мухторова и Одила Абдумажидова, двух черногорцев — защитника Йована Пайовича и хавбека Горана Милойко, двух россиян — форвардов Константина Дорофеева и Луки Згурского.

      Главным тренером "Турана" стал местный специалист Абдухалик Бурибаев. В клубе отметили, что команда находится в стадии комплектования.

      "В настоящее время приглашаются казахстанцы и местные игроки и формируется полная команда. Как только она будет полностью определена, болельщикам будет предоставлено больше информации", — говорится в заявлении "Турана".

      Жуковский же вернулся на пост главного тренера "Атырау". В этой должности он сменил казахстанца Дениса Мамонова. Новым спортивным директором "Атырау" стал Куаныш Кабдолов.

      Состав этой команды также покинули несколько футболистов. Из "Турана" в "Атырау" перешли Хаткевич, Милойко, Дорофеев, Совпель, Юденков и Стасевич. Также состав пополнился несколькими молодыми казахстанскими игроками. Кроме того, в "Атырау" вернулся конголезский полузащитник Жоэль Каямба, который последние полгода провел в ливийском "Абу Салиме".

      На экваторе сезона Казахстанской премьер-лиги "Туран" с 11 очками после 13 матчей занимает 12-е место, опережая только талдыкорганский "Жетысу" и "Атырау". В активе атырауской команды четыре балла после 15 встреч, ее беспроигрышная серия во всех турнирах длится 15 матчей.

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