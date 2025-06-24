"ПСЖ" попал в плей-офф Клубного чемпионата мира, "Атлетико" не вышел из группы

На Клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, который проходит в США, завершилась соревновательная программа в группе В, передает корреспондент NUR.KZ.

Оба матча заключительного тура в данном квартете начались в одно время.

Французский "ПСЖ" на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле обыграл американский "Сиэтл Саундерс" со счетом 2:0. По мячу забили грузинский вингер Хвича Кварацхелия (35 минута) и марокканский защитник Ашраф Хакими (67), который был признан лучшим игроком матча.

Испанский "Атлетико" на арене "Роуз Боул" в Пасадене одержал победу над бразильским "Ботафого" со счетом 1:0. Автором единственного гола стал французский форвард Антуан Гризманн (87).

В итоге команды из Парижа, Рио-де-Жанейро и Мадрида завершили групповой этап с шестью очками. Определяющим фактором при ранжировании стала разница забитых и пропущенных мячей в очных матчах между ними.

По этому критерию "ПСЖ" и "Ботафого" заняли первое и второе места соответственно и вышли в плей-офф. "Атлетико" финишировал третьим и завершил выступление на турнире. "Сиэтл Саундерс" проиграл все три матча и без набранных очков занял четвертое место в квартете.

Напомним, в плей-офф выходят по две сильнейшие команды из каждой группы. Всего в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба.

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