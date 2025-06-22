"Кайсар" и "Улытау" поделили очки в матче Казахстанской премьер-лиги
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Кызылординский футбольный клуб "Кайсар" на своем поле сыграл вничью с жезказганскими "Улытау" в матче 13-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась результативной ничьей со счетом 1:1.
Первый гол был забит на 16-й минуте матча. Казахстанский нападающий "Улытау" Жасулан Молдакараев с передачи форварда Рамазана Абылайхана открыл счет в игре.
Хозяева поля ответили голом на под занавес встречи. Нападающий "Кайсара" Нурдаулет Агзамбаев помог команде уйти от поражения на 87-й минуте матча.
Отметим, жезказганцы доигрывали матч в вдесятером, после того как испанский защитник Хосе-Луис Карильо в первом тайме получил красную карточку.
После 13 туров "Кайсар" с 13 баллами находится на десятом месте в чемпионате Казахстана. "Улытау" же расположился на позицию ниже, имея в своем активе 12 очков.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2258235-kaysar-i-ulytau-podelili-ochki-v-matche-kazahstanskoy-premer-ligi/
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