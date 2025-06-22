"Флуминенсе" одержал первую победу на Клубном чемпионате мира, "Ривер Плейт" потерял очки
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Футболисты бразильского "Флуминенсе" обыграли южнокорейский "Ульсан Хендэ" на Клубном чемпионате мира ФИФА, который принимают США, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники встретились в рамках второго тура группы F. Матч на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде завершился волевой победой "Флуминенсе" со счетом 4:2.
В составе команды из Рио-де-Жанейро по мячу забили колумбийский форвард Джон Ариас (27 минута), бразильские полузащитники Нонато (66) и Кено (90+2), а также аргентинский защитник Хуан Фрейтес (83).
Авторами голов в составе "Ульсан Хендэ" стали южнокорейские хавбеки Ли Чжин Хьюн (37) и Ом Вон Сан (45+3).
Победа стала первой для "Флуминенсе" на турнире и позволила команде набрать четыре очка. Бразильский клуб возглавляет группу, опережая по дополнительным показателям немецкую "Боруссию" из Дортмунда.
Дальше с тремя баллами идет южноафриканский "Мамелоди Сандаунз", который также претендует на выход в плей-офф. "Ульсан Хендэ" без набранных очков замыкает таблицу и потерял шансы на попадание в 1/8 финала.
Другой матч дня, в котором встретились аргентинский "Ривер Плейт" и мексиканский "Монтеррей", завершился нулевой ничьей. Команда из Буэнос-Айреса доигрывала в меньшинстве из-за удаления колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо (90+1).
"Ривер Плейт" с четырьмя очками возглавляет группу Е, опережая по дополнительным показателям итальянский "Интер". "Монтеррей" с двумя баллами занимает третье место. Замыкает таблицу японский "Урава Ред Даймондс", который без набранных очков лишился шансов на выход в плей-офф.
Напомним, в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба. В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2258139-fluminense-oderzhal-pervuyu-pobedu-na-klubnom-chempionate-mira-river-pleyt-poteryal-ochki/
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