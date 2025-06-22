"Флуминенсе" одержал первую победу на Клубном чемпионате мира, "Ривер Плейт" потерял очки

Футболисты бразильского "Флуминенсе" обыграли южнокорейский "Ульсан Хендэ" на Клубном чемпионате мира ФИФА, который принимают США, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках второго тура группы F. Матч на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде завершился волевой победой "Флуминенсе" со счетом 4:2.

В составе команды из Рио-де-Жанейро по мячу забили колумбийский форвард Джон Ариас (27 минута), бразильские полузащитники Нонато (66) и Кено (90+2), а также аргентинский защитник Хуан Фрейтес (83).

Авторами голов в составе "Ульсан Хендэ" стали южнокорейские хавбеки Ли Чжин Хьюн (37) и Ом Вон Сан (45+3).

Победа стала первой для "Флуминенсе" на турнире и позволила команде набрать четыре очка. Бразильский клуб возглавляет группу, опережая по дополнительным показателям немецкую "Боруссию" из Дортмунда.

Дальше с тремя баллами идет южноафриканский "Мамелоди Сандаунз", который также претендует на выход в плей-офф. "Ульсан Хендэ" без набранных очков замыкает таблицу и потерял шансы на попадание в 1/8 финала.

Другой матч дня, в котором встретились аргентинский "Ривер Плейт" и мексиканский "Монтеррей", завершился нулевой ничьей. Команда из Буэнос-Айреса доигрывала в меньшинстве из-за удаления колумбийского полузащитника Кевина Кастаньо (90+1).

"Ривер Плейт" с четырьмя очками возглавляет группу Е, опережая по дополнительным показателям итальянский "Интер". "Монтеррей" с двумя баллами занимает третье место. Замыкает таблицу японский "Урава Ред Даймондс", который без набранных очков лишился шансов на выход в плей-офф.

Напомним, в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба. В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы.

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