"Интер" одержал волевую победу в матче Клубного чемпионата мира по футболу

Футболисты итальянского "Интера" одержали волевую победу над японским "Урава Ред Даймондс" на Клубном чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках второго тура группы Е. Матч на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле завершился со счетом 2:1.

В первом тайме команда из Сайтамы вышла вперед благодаря голу японского защитника Ремы Ватанаби (11 минута). После перерыва "Интер" вырвал победу усилиями аргентинских футболистов — форварда Лаутаро Мартинеса (78) и полузащитника Валентина Карбони (90+2).

Миланцы набрали четыре очка и возглавили группу. Для "Интера" это первая победа под руководством румына Кристиана Киву, который сменил на посту главного тренера итальянца Симоне Индзаги.

"Урава Ред Даймондс" без баллов в активе идет на четвертой позиции и лишился шансов на выход в плей-офф. Также в этой группе выступают аргентинский "Ривер Плейт" и мексиканский "Монтеррей", которые позднее проведут очный матч второго тура.

Напомним, в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба. По две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.

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