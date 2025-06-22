"Интер" одержал волевую победу в матче Клубного чемпионата мира по футболу
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Футболисты итальянского "Интера" одержали волевую победу над японским "Урава Ред Даймондс" на Клубном чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники встретились в рамках второго тура группы Е. Матч на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле завершился со счетом 2:1.
В первом тайме команда из Сайтамы вышла вперед благодаря голу японского защитника Ремы Ватанаби (11 минута). После перерыва "Интер" вырвал победу усилиями аргентинских футболистов — форварда Лаутаро Мартинеса (78) и полузащитника Валентина Карбони (90+2).
Миланцы набрали четыре очка и возглавили группу. Для "Интера" это первая победа под руководством румына Кристиана Киву, который сменил на посту главного тренера итальянца Симоне Индзаги.
"Урава Ред Даймондс" без баллов в активе идет на четвертой позиции и лишился шансов на выход в плей-офф. Также в этой группе выступают аргентинский "Ривер Плейт" и мексиканский "Монтеррей", которые позднее проведут очный матч второго тура.
Напомним, в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба. По две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2258055-inter-oderzhal-volevuyu-pobedu-v-matche-klubnogo-chempionata-mira-po-futbolu/
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