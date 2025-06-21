"Ордабасы" минимально обыграл "Окжетпес" в матче чемпионата Казахстана по футболу

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" обыграл "Окжетпес" в выездном матче 13-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Окжетпес" в Кокшетау и завершилась победой гостей поля с минимальным счетом 1:0.

Единственный мяч в матче был забит в компенсированное время 90+4. Автором гола в составе победителей стал казахстанский защитник шымкентцев Сагадат Турсунбай.

Таким образом, "Ордабасы" одержал пятую победу в текущем сезоне и с 19 баллами расположился седьмом месте в чемпионате Казахстана по футболу.

Кокшетаусцы же 20 очками расположились на строчку выше шымкентской команды в турнирной таблице КПЛ. В их активе также шесть побед.

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