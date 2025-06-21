Игрок сборной Казахстана помог "Тоболу" победить "Жетысу" в чемпионате Казахстана по футболу

Костанайский футбольный клуб "Тобол" на своем поле обыграл талдыкорганский "Жетысу" в матче 13-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на "Тобол арене" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

Первый гол был забит в первом тайме на 19-й минуте. Полузащитник костанайцев Жаслан Жумашев, с передачи игрока национальной сборной Казахстана Ислама Чеснокова открыл счет в матче.

Во второй половине на 72-й минуте уже сам Чесноков отправил мяч в ворота голкипера "Жетысу".

Талдыкорганцы смогли ответить одним забитым мячом. На 81-й минуте российский нападающий Руслан Болов сумел размочить счет.

Победа позволила "Тоболу" набрать 27 очков и подняться на третье место в чемпионате. При этом у "Актобе", который отстает от костанайцев на одно очко есть игра в запасе.

"Жетысу" же с 10-ю баллами находится на 13 позиции, опережая только "Атырау" в турнирной таблице КПЛ.

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