Гол на последних минутах помог "Елимаю" обыграть "Туран" в матче КПЛ

Семейский футбольный клуб "Елимай" на своем поле обыграл туркестанский "Туран" в матче 13-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла стадионе "Спартак" в Семее и завершилась победой местной команды со счетом - 2:1.

Первыми в матче повели хозяева поля. На 42-й минуте первого тайма тоголезкий нападающий "Елимая" Фесу Плака с передачи сербского защитника Неманьи Каласана поразил ворота "Турана".

Туркестанцы ответили голом во втором тайме на 76-й минуте. Автором забитого мяча стал 19-летний казахстанский полузащитник гостей Ерасыл Сарсенбай.

Точку в матче поставил казахстанский нападающий семейчан Жан-Али Пайруз, который помог своей команде победить в этом матче, забив гол в компенсированное время.

После 13 туров "Елимай" набрал 21 баллов и на данный момент расположился на пятом месте чемпионата Казахстана. "Туран" с 11 очками занимает 11 позицию в турнирной таблице КПЛ.

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