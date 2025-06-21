Единственный гол решил исход матча "Кайрата" против "Кызылжара" в чемпионате Казахстана
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Алматинский футбольный клуб "Кайрат" одержал минимальную победу на петропавловским "Кызылжаром" в рамках 13-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на Центральном стадионе в Алматы и завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0.
Единственный гол на 74-й минуте матча забил белорусский полузащитник "Кайрата" Валерий Громыко. До конца противостояния счет не изменился.
Таким образом, победа позволила алматинцам набрать 30 очков и стать промежуточным лидером чемпионата. Столько же баллов у "Астаны", которая сыграет матч 13-го тура завтра, 22 июня.
Петропавловцы с 14-ю очками продолжают удерживать восьмую строчку турнирной таблицы Казахстанской премьер-лиги.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2258016-edinstvennyy-gol-reshil-ishod-matcha-kayrata-protiv-kyzylzhara-v-chempionate-kazahstana/
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