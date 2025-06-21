"Челси" вел в счете, но в меньшинстве проиграл в матче Клубного чемпионата мира

Футболисты английского "Челси" уступили бразильскому "Фламенго" в матче Клубного чемпионата мира, который проходит в США, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура группы D. Матч прошел на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии (штат Пенсильвания) и завершился волевой победой команды из Рио-де-Жанейро со счетом 3:1.

"Челси" вышел вперед благодаря голу португальского форварда Педру Нету (13 минута), который забил свой второй мяч на турнире.

Однако после перерыва "Фламенго" не только отыгрался, но и добился преимущества усилиями своих бразильских футболистов. В равных составах отличились форвард Бруно Энрике (62) и защитник Данило (65).

Затем лондонцы остались в меньшинстве из-за удаления сенегальского нападающего Николаса Джексона (68), и окончательный счет установил форвард Ян Уоллес (83).

Победа позволила "Фламенго" набрать максимальные шесть очков и возглавить группу. "Челси" с тремя баллами идет на второй позиции. Без набранных очков пока американский "Лос-Анджелес" и тунисский "Эсперанс", которые позднее проведут очный матч второго тура.

Напомним, в плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждой группы. Всего в чемпионате мира впервые принимают участие 32 команды.

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