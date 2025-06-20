"Ливерпуль" официально объявил о переходе Вирца: это один из самых дорогих трансферов в истории

Атакующий полузащитник сборной Германии Флориан Вирц перешел в "Ливерпуль", передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт английского футбольного клуба.

Игрок начал профессиональную карьеру в 2020 в леверкузенском "Байере", откуда и перешел в "Ливерпуль". Сумма сделки между английским и немецким клубами оценивается в 125 млн евро без учета бонусов. Трансфер входит в топ-6 самых дорогих в истории.

22-летний Вирц успешно прошел медицинское обследование и подписал долгосрочный контракт. Продолжительность соглашения в "Ливерпуле" не огласили и отметили, что игровой номер новичка будет определен позднее.

"Я чувствую себя очень счастливым и гордым. Действительно взволнован тем, что меня ждет новое приключение. Это было важной частью моих мыслей. Хочу чего-то совершенно нового, покинуть Бундеслиги и попробовать себя в Премьер-лиге", — сказал Вирц.

Он добавил, что хочет ежегодно выигрывать все титулы, но его первостепенная задача — максимально качественно выполнять собственную работу.

"В конце концов, мы хотим добиться успеха. В прошлом сезоне "Ливерпуль" выиграл Премьер-лигу, поэтому моя цель — обязательно выиграть ее снова, а также пройти далеко в Лиге чемпионов. Я действительно амбициозен", — заключил Вирц.

Немец стал вторым новичком "Ливерпуля" в летнее трансферное окно, который перешел из "Байера". Ранее состав английской команды за 40 млн евро пополнил нидерландский защитник Джереми Фримпонг.

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