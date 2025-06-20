"ПСЖ" потерпел сенсационное поражение на Клубном чемпионате мира по футболу

Футболисты бразильского "Ботафого" обыграли французский "Пари Сен-Жермен" в матче Клубного чемпионата мира ФИФА 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура группы В. Матч на стадионе "Роуз Боул" в Пасадене (штат Калифорния, США) завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч на 36-й минуте забил бразильский форвард Игор Жезус, впоследствии признанный лучшим игроком встречи. В голевом эпизоде он после передачи венесуэльского нападающего Джефферсона Саварино при помощи рикошета точно пробил в нижний угол ворот итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

Для "Ботафого" победа стала второй подряд. Команда из Рио-де-Жанейро набрала максимальные шесть очков и единолично возглавляет группу.

"ПСЖ" с тремя баллами идет на второй позиции. По дополнительным показателям действующие победители Лиги чемпионов опережают испанский "Атлетико" из Мадрида. Замыкает таблицу американский "Сиэтл Саундерс", пока не набравший ни очка.

В плей-офф из каждой группы выйдут по две сильнейшие команды. Всего в чемпионате мира впервые участвуют 32 клуба. Турнир проходит в США и продлится до 13 июля включительно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.