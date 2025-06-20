Мадридский "Атлетико" одержал первую победу на Клубном чемпионате мира 2025 года

Футболисты испанского "Атлетико" одержали победу над американским "Сиэтл Саундерс" на Клубном чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура группы В. Матч на стадионе "Люмен Филд" в Сиэтле завершился со счетом 3:1 в пользу мадридцев.

В составе победителей дубль оформил испанский полузащитник Пабло Барриос (11, 55 минуты), еще один мяч забил бельгийский хавбек Аксель Витсель (47). Автором единственного гола "Сиэтла" стал словацкий полузащитник Альберт Русняк (50).

Победа стала для "Атлетико" первой на нынешних соревнованиях. В стартовом туре команда крупно проиграла французскому "ПСЖ".

Теперь с тремя очками мадридцы идут на третьей позиции, уступая парижанам по дополнительным показателям. "Сиэтл Саундерс" без набранных баллов замыкает таблицу. С шестью очками лидирует в группе бразильский "Ботафого".

Напомним, в Клубном чемпионате мира 2025 года впервые участвуют 32 команды. По два сильнейших представителя каждой группы выйдут в плей-офф.

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